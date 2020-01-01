Phill (PHILL) tokenomika
Phill (PHILL) informācija
Phil is the Binance mascot, introduced in 2023 as a stylized version of the Binance logo, with added features like hair and facial expressions. This move is part of Binance's effort to humanize its brand and make cryptocurrency more approachable, especially for newcomers. As one of the largest global crypto exchanges, Binance recognized the need to connect with a broader audience and break down the complexity of crypto. Phil was designed to make the space feel less intimidating and more welcoming.
The mascot simplifies the Binance logo, giving it a friendly and relatable appearance. Phil’s design aims to ease concerns for new users, offering a fun and approachable symbol in a market often seen as volatile and complex. This is part of a broader trend in the industry where exchanges and projects are using meme culture and playful branding to attract newcomers and demystify crypto.
Phil is also central to Binance’s community engagement efforts. By leveraging social media and interactive campaigns, the mascot helps foster a sense of connection and inclusivity among users, whether they are beginners or seasoned traders. Phil encourages interaction and creates a more welcoming environment for anyone exploring digital assets.
In summary, Phil is more than just a mascot—it's a strategic tool to make crypto more accessible. With its friendly design and community focus, Phil embodies Binance's commitment to attracting new users, educating them, and creating a more approachable and inclusive crypto experience.
Phill (PHILL) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Phill (PHILL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Phill (PHILL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Phill (PHILL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PHILL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PHILL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PHILL tokenomiku, uzzini PHILL tokena reāllaika cenu!
PHILL cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PHILL? Mūsu PHILL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.