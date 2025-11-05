BiržaDEX+
Reāllaika Phaser Beary cena šodien ir 0.00004716 USD. Seko līdzi reāllaika PHASER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHASER cenas tendenci MEXC.Reāllaika Phaser Beary cena šodien ir 0.00004716 USD. Seko līdzi reāllaika PHASER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHASER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PHASER

PHASER Cenas informācija

Kas ir PHASER

PHASER Oficiālā tīmekļa vietne

PHASER Tokenomika

PHASER Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Phaser Beary logotips

Phaser Beary Cena (PHASER)

Nav sarakstā

1 PHASER uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Phaser Beary (PHASER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:06 (UTC+8)

Phaser Beary (PHASER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00035804
$ 0.00035804$ 0.00035804

$ 0.00001422
$ 0.00001422$ 0.00001422

--

--

+196.19%

+196.19%

Phaser Beary (PHASER) reāllaika cena ir $0.00004716. Pēdējo 24 stundu laikā PHASER tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PHASER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00035804, savukārt zemākā - $ 0.00001422.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PHASER ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +196.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Phaser Beary (PHASER) tirgus informācija

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

--
----

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Phaser Beary tirgus maksimums ir $ 47.16K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PHASER apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 47.16K.

Phaser Beary (PHASER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Phaser Beary uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Phaser Beary uz USD bija $ -0.0000044919.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Phaser Beary uz USD bija $ -0.0000137770.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Phaser Beary uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0000044919-9.52%
60 dienas$ -0.0000137770-29.21%
90 dienas$ 0--

Kas ir Phaser Beary (PHASER)?

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Phaser Beary (PHASER) resurss

Oficiālā interneta vietne

Phaser Beary cenas prognoze (USD)

Kāda būs Phaser Beary (PHASER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Phaser Beary (PHASER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Phaser Beary prognozes.

Apskati Phaser Beary cenas prognozi!

PHASER uz vietējām valūtām

Phaser Beary (PHASER) tokenomika

Phaser Beary (PHASER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PHASER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Phaser Beary (PHASER)

Kāda ir Phaser Beary (PHASER) vērtība šodien?
Reāllaika PHASER cena USD ir 0.00004716 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PHASER uz USD cena?
Pašreizējā PHASER uz USD cena ir $ 0.00004716. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Phaser Beary tirgus maksimums?
PHASER tirgus maksimums ir $ 47.16K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PHASER apjoms apgrozībā?
PHASER apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija PHASER vēsturiski augstākā cena?
PHASER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00035804 USD apmērā.
Kāda bija PHASER vēsturiski zemākā cena?
PHASER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001422 USD.
Kāds ir PHASER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PHASER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PHASER šogad kāps augstāk?
PHASER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PHASER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:06 (UTC+8)

Phaser Beary (PHASER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

