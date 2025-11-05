BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Pharmachain AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PHAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pharmachain AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PHAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PHAI

PHAI Cenas informācija

Kas ir PHAI

PHAI Tehniskais dokuments

PHAI Oficiālā tīmekļa vietne

PHAI Tokenomika

PHAI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Pharmachain AI logotips

Pharmachain AI Cena (PHAI)

Nav sarakstā

1 PHAI uz USD reāllaika cena:

$0.00061828
$0.00061828$0.00061828
-5.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pharmachain AI (PHAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:39:51 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

-2.16%

-5.55%

-11.75%

-11.75%

Pharmachain AI (PHAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PHAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PHAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00142306, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PHAI ir mainījies par -2.16% pēdējā stundā, par -5.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) tirgus informācija

$ 102.94K
$ 102.94K$ 102.94K

--
----

$ 618.29K
$ 618.29K$ 618.29K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Pharmachain AI tirgus maksimums ir $ 102.94K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PHAI apjoms apgrozībā ir 166.50M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 618.29K.

Pharmachain AI (PHAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pharmachain AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pharmachain AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pharmachain AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pharmachain AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.55%
30 dienas$ 0+17.22%
60 dienas$ 0-44.91%
90 dienas$ 0--

Kas ir Pharmachain AI (PHAI)?

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pharmachain AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pharmachain AI (PHAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pharmachain AI (PHAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pharmachain AI prognozes.

Apskati Pharmachain AI cenas prognozi!

PHAI uz vietējām valūtām

Pharmachain AI (PHAI) tokenomika

Pharmachain AI (PHAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PHAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pharmachain AI (PHAI)

Kāda ir Pharmachain AI (PHAI) vērtība šodien?
Reāllaika PHAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PHAI uz USD cena?
Pašreizējā PHAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pharmachain AI tirgus maksimums?
PHAI tirgus maksimums ir $ 102.94K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PHAI apjoms apgrozībā?
PHAI apjoms apgrozībā ir 166.50M USD.
Kāda bija PHAI vēsturiski augstākā cena?
PHAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00142306 USD apmērā.
Kāda bija PHAI vēsturiski zemākā cena?
PHAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PHAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PHAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PHAI šogad kāps augstāk?
PHAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PHAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:39:51 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,729.14
$100,729.14$100,729.14

-2.37%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,250.05
$3,250.05$3,250.05

-7.33%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-4.94%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1764
$2.1764$2.1764

-4.63%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,729.14
$100,729.14$100,729.14

-2.37%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,250.05
$3,250.05$3,250.05

-7.33%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1764
$2.1764$2.1764

-4.63%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-4.94%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16114
$0.16114$0.16114

-1.70%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.24566
$0.24566$0.24566

+1,501.43%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.9529
$1.9529$1.9529

+1,201.93%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000173
$0.000000000173$0.000000000173

+101.16%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%