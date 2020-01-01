PettAI (AIP) tokenomika

PettAI (AIP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PettAI (AIP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
PettAI (AIP) informācija

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pett.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.pett.ai/

PettAI (AIP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PettAI (AIP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 770.89K
$ 770.89K
Kopējais apjoms:
$ 417.48M
$ 417.48M
Apjoms apgrozībā:
$ 285.15M
$ 285.15M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.13M
$ 1.13M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04323201
$ 0.04323201
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00131947
$ 0.00131947
Pašreizējā cena:
$ 0.00270345
$ 0.00270345

PettAI (AIP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PettAI (AIP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AIP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AIP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AIP tokenomiku, uzzini AIP tokena reāllaika cenu!

AIP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AIP? Mūsu AIP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

