Reāllaika Perps DAO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PERPS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PERPS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PERPS

PERPS Cenas informācija

Kas ir PERPS

PERPS Oficiālā tīmekļa vietne

PERPS Tokenomika

PERPS Cenas prognoze

Perps DAO Cena (PERPS)

Perps DAO (PERPS) Tiešsaistes cenu diagramma
Perps DAO (PERPS) Cenas informācija (USD)

Perps DAO (PERPS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PERPS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PERPS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00577625, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PERPS ir mainījies par -0.18% pēdējā stundā, par -9.90% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Perps DAO (PERPS) tirgus informācija

$ 279.72K
$ 279.72K$ 279.72K

--
----

$ 279.72K
$ 279.72K$ 279.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Perps DAO tirgus maksimums ir $ 279.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PERPS apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 279.72K.

Perps DAO (PERPS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Perps DAO uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Perps DAO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Perps DAO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Perps DAO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.90%
30 dienas$ 0-43.16%
60 dienas$ 0-90.46%
90 dienas$ 0--

Kas ir Perps DAO (PERPS)?

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Perps DAO (PERPS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Perps DAO cenas prognoze (USD)

Kāda būs Perps DAO (PERPS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Perps DAO (PERPS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Perps DAO prognozes.

Apskati Perps DAO cenas prognozi!

PERPS uz vietējām valūtām

Perps DAO (PERPS) tokenomika

Perps DAO (PERPS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PERPS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Perps DAO (PERPS)

Kāda ir Perps DAO (PERPS) vērtība šodien?
Reāllaika PERPS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PERPS uz USD cena?
Pašreizējā PERPS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Perps DAO tirgus maksimums?
PERPS tirgus maksimums ir $ 279.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PERPS apjoms apgrozībā?
PERPS apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija PERPS vēsturiski augstākā cena?
PERPS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00577625 USD apmērā.
Kāda bija PERPS vēsturiski zemākā cena?
PERPS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PERPS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PERPS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PERPS šogad kāps augstāk?
PERPS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PERPS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

