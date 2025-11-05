BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika PepeVerse cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PVRSE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PVRSE cenas tendenci MEXC.Reāllaika PepeVerse cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PVRSE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PVRSE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PVRSE

PVRSE Cenas informācija

Kas ir PVRSE

PVRSE Tehniskais dokuments

PVRSE Oficiālā tīmekļa vietne

PVRSE Tokenomika

PVRSE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PepeVerse logotips

PepeVerse Cena (PVRSE)

Nav sarakstā

1 PVRSE uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PepeVerse (PVRSE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:39:16 (UTC+8)

PepeVerse (PVRSE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-5.57%

-22.98%

-22.98%

PepeVerse (PVRSE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PVRSE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PVRSE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PVRSE ir mainījies par +0.46% pēdējā stundā, par -5.57% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PepeVerse (PVRSE) tirgus informācija

$ 61.97K
$ 61.97K$ 61.97K

--
----

$ 61.97K
$ 61.97K$ 61.97K

999.76M
999.76M 999.76M

999,755,141.520502
999,755,141.520502 999,755,141.520502

Pašreizējais PepeVerse tirgus maksimums ir $ 61.97K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PVRSE apjoms apgrozībā ir 999.76M ar kopējo apjomu 999755141.520502. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 61.97K.

PepeVerse (PVRSE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PepeVerse uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PepeVerse uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PepeVerse uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PepeVerse uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.57%
30 dienas$ 0-44.13%
60 dienas$ 0-37.28%
90 dienas$ 0--

Kas ir PepeVerse (PVRSE)?

PepeVerse is a community-driven brand that blends NFTs, play-to-earn gaming, IRL drops such as rosin gummies and merch, and culture marketing into a single ecosystem. Launched in January 2025, the project was built to be unruggable, transparent, and long lasting. PepeVerse has active community channels, ongoing NFT initiatives, and partnerships that integrate directly into play-to-earn gaming. Real-world art collaborations, including murals, connect the digital brand to offline culture. Mint proceeds and ecosystem revenue are continually reinvested into growth initiatives that support $PVRSE awareness, liquidity, and long-term stability.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PepeVerse cenas prognoze (USD)

Kāda būs PepeVerse (PVRSE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PepeVerse (PVRSE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PepeVerse prognozes.

Apskati PepeVerse cenas prognozi!

PVRSE uz vietējām valūtām

PepeVerse (PVRSE) tokenomika

PepeVerse (PVRSE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PVRSE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PepeVerse (PVRSE)

Kāda ir PepeVerse (PVRSE) vērtība šodien?
Reāllaika PVRSE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PVRSE uz USD cena?
Pašreizējā PVRSE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PepeVerse tirgus maksimums?
PVRSE tirgus maksimums ir $ 61.97K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PVRSE apjoms apgrozībā?
PVRSE apjoms apgrozībā ir 999.76M USD.
Kāda bija PVRSE vēsturiski augstākā cena?
PVRSE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PVRSE vēsturiski zemākā cena?
PVRSE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PVRSE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PVRSE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PVRSE šogad kāps augstāk?
PVRSE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PVRSE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:39:16 (UTC+8)

PepeVerse (PVRSE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,813.80
$100,813.80$100,813.80

-2.29%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,255.43
$3,255.43$3,255.43

-7.17%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.77
$153.77$153.77

-4.77%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1774
$2.1774$2.1774

-4.58%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,813.80
$100,813.80$100,813.80

-2.29%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,255.43
$3,255.43$3,255.43

-7.17%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1774
$2.1774$2.1774

-4.58%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.77
$153.77$153.77

-4.77%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16122
$0.16122$0.16122

-1.65%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.24970
$0.24970$0.24970

+1,527.77%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.9605
$1.9605$1.9605

+1,207.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000172
$0.000000000172$0.000000000172

+100.00%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%