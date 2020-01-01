PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomika

PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PepeMusk (PEPEMUSK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

PepeMusk (PEPEMUSK) informācija

PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.pepemusk.vip

PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 236.72K
$ 236.72K$ 236.72K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 236.72K
$ 236.72K$ 236.72K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00023679
$ 0.00023679$ 0.00023679

PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PEPEMUSK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PEPEMUSK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PEPEMUSK tokenomiku, uzzini PEPEMUSK tokena reāllaika cenu!

PEPEMUSK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PEPEMUSK? Mūsu PEPEMUSK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.