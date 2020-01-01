Pepek Philippe (PEPEK) tokenomika

Pepek Philippe (PEPEK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pepek Philippe (PEPEK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Pepek Philippe (PEPEK) informācija

Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pepek.vip

Pepek Philippe (PEPEK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pepek Philippe (PEPEK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K
Kopējais apjoms:
$ 898.84M
$ 898.84M$ 898.84M
Apjoms apgrozībā:
$ 898.84M
$ 898.84M$ 898.84M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00100376
$ 0.00100376$ 0.00100376
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000297
$ 0.00000297$ 0.00000297
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Pepek Philippe (PEPEK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pepek Philippe (PEPEK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PEPEK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PEPEK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PEPEK tokenomiku, uzzini PEPEK tokena reāllaika cenu!

PEPEK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PEPEK? Mūsu PEPEK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.