Reāllaika Penguru cena šodien ir 0.00002213 USD. Seko līdzi reāllaika PENGURU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PENGURU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PENGURU

PENGURU Cenas informācija

Kas ir PENGURU

PENGURU Oficiālā tīmekļa vietne

PENGURU Tokenomika

PENGURU Cenas prognoze

Penguru logotips

Penguru Cena (PENGURU)

Nav sarakstā

1 PENGURU uz USD reāllaika cena:

--
----
-25.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Penguru (PENGURU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:38:37 (UTC+8)

Penguru (PENGURU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00002105
$ 0.00002105$ 0.00002105
24h zemākā
$ 0.0000297
$ 0.0000297$ 0.0000297
24h augstākā

$ 0.00002105
$ 0.00002105$ 0.00002105

$ 0.0000297
$ 0.0000297$ 0.0000297

$ 0.00078496
$ 0.00078496$ 0.00078496

$ 0.00002105
$ 0.00002105$ 0.00002105

+0.24%

-24.08%

-33.99%

-33.99%

Penguru (PENGURU) reāllaika cena ir $0.00002213. Pēdējo 24 stundu laikā PENGURU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002105 līdz augstākajai $ 0.0000297, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PENGURU visu laiku augstākā cena ir $ 0.00078496, savukārt zemākā - $ 0.00002105.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PENGURU ir mainījies par +0.24% pēdējā stundā, par -24.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Penguru (PENGURU) tirgus informācija

$ 18.83K
$ 18.83K$ 18.83K

--
----

$ 18.83K
$ 18.83K$ 18.83K

850.58M
850.58M 850.58M

850,576,444.953077
850,576,444.953077 850,576,444.953077

Pašreizējais Penguru tirgus maksimums ir $ 18.83K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PENGURU apjoms apgrozībā ir 850.58M ar kopējo apjomu 850576444.953077. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 18.83K.

Penguru (PENGURU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Penguru uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Penguru uz USD bija $ -0.0000179988.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Penguru uz USD bija $ -0.0000206290.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Penguru uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-24.08%
30 dienas$ -0.0000179988-81.33%
60 dienas$ -0.0000206290-93.21%
90 dienas$ 0--

Kas ir Penguru (PENGURU)?

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Penguru (PENGURU) resurss

Oficiālā interneta vietne

Penguru cenas prognoze (USD)

Kāda būs Penguru (PENGURU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Penguru (PENGURU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Penguru prognozes.

Apskati Penguru cenas prognozi!

PENGURU uz vietējām valūtām

Penguru (PENGURU) tokenomika

Penguru (PENGURU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PENGURU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Penguru (PENGURU)

Kāda ir Penguru (PENGURU) vērtība šodien?
Reāllaika PENGURU cena USD ir 0.00002213 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PENGURU uz USD cena?
Pašreizējā PENGURU uz USD cena ir $ 0.00002213. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Penguru tirgus maksimums?
PENGURU tirgus maksimums ir $ 18.83K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PENGURU apjoms apgrozībā?
PENGURU apjoms apgrozībā ir 850.58M USD.
Kāda bija PENGURU vēsturiski augstākā cena?
PENGURU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00078496 USD apmērā.
Kāda bija PENGURU vēsturiski zemākā cena?
PENGURU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002105 USD.
Kāds ir PENGURU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PENGURU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PENGURU šogad kāps augstāk?
PENGURU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PENGURU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:38:37 (UTC+8)

Penguru (PENGURU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

