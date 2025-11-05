BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika penguin wif backpack cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WIFBAG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WIFBAG cenas tendenci MEXC.Reāllaika penguin wif backpack cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WIFBAG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WIFBAG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WIFBAG

WIFBAG Cenas informācija

Kas ir WIFBAG

WIFBAG Oficiālā tīmekļa vietne

WIFBAG Tokenomika

WIFBAG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

penguin wif backpack logotips

penguin wif backpack Cena (WIFBAG)

Nav sarakstā

1 WIFBAG uz USD reāllaika cena:

--
----
-16.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
penguin wif backpack (WIFBAG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:38:30 (UTC+8)

penguin wif backpack (WIFBAG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-16.17%

-26.20%

-26.20%

penguin wif backpack (WIFBAG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WIFBAG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WIFBAG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WIFBAG ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -16.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

penguin wif backpack (WIFBAG) tirgus informācija

$ 9.33K
$ 9.33K$ 9.33K

--
----

$ 9.33K
$ 9.33K$ 9.33K

999.83M
999.83M 999.83M

999,831,056.28482
999,831,056.28482 999,831,056.28482

Pašreizējais penguin wif backpack tirgus maksimums ir $ 9.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WIFBAG apjoms apgrozībā ir 999.83M ar kopējo apjomu 999831056.28482. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.33K.

penguin wif backpack (WIFBAG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas penguin wif backpack uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas penguin wif backpack uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas penguin wif backpack uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas penguin wif backpack uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-16.17%
30 dienas$ 0-94.61%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir penguin wif backpack (WIFBAG)?

viral penguin with orange backpack

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

penguin wif backpack (WIFBAG) resurss

Oficiālā interneta vietne

penguin wif backpack cenas prognoze (USD)

Kāda būs penguin wif backpack (WIFBAG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu penguin wif backpack (WIFBAG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa penguin wif backpack prognozes.

Apskati penguin wif backpack cenas prognozi!

WIFBAG uz vietējām valūtām

penguin wif backpack (WIFBAG) tokenomika

penguin wif backpack (WIFBAG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WIFBAG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par penguin wif backpack (WIFBAG)

Kāda ir penguin wif backpack (WIFBAG) vērtība šodien?
Reāllaika WIFBAG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WIFBAG uz USD cena?
Pašreizējā WIFBAG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir penguin wif backpack tirgus maksimums?
WIFBAG tirgus maksimums ir $ 9.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WIFBAG apjoms apgrozībā?
WIFBAG apjoms apgrozībā ir 999.83M USD.
Kāda bija WIFBAG vēsturiski augstākā cena?
WIFBAG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija WIFBAG vēsturiski zemākā cena?
WIFBAG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WIFBAG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WIFBAG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WIFBAG šogad kāps augstāk?
WIFBAG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WIFBAG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:38:30 (UTC+8)

penguin wif backpack (WIFBAG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,674.25
$100,674.25$100,674.25

-2.42%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,253.97
$3,253.97$3,253.97

-7.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.59
$153.59$153.59

-4.88%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1736
$2.1736$2.1736

-4.75%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,674.25
$100,674.25$100,674.25

-2.42%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,253.97
$3,253.97$3,253.97

-7.22%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1736
$2.1736$2.1736

-4.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.59
$153.59$153.59

-4.88%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16103
$0.16103$0.16103

-1.76%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23999
$0.23999$0.23999

+1,464.47%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0131
$2.0131$2.0131

+1,242.06%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000167
$0.000000000167$0.000000000167

+94.18%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%