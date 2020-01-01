Pencils Protocol (DAPP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pencils Protocol (DAPP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Pencils Protocol (DAPP) informācija

Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets.

Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pencilsprotocol.io/
Tehniskais dokuments:
https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper

Pencils Protocol (DAPP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pencils Protocol (DAPP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 197.50K
$ 197.50K
$ 197.50K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 57.07M
$ 57.07M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 346.08K
$ 346.08K
$ 346.08K
Visu laiku augstākā cena: $ 1.058
$ 1.058
$ 1.058
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00267017
$ 0.00267017
Pašreizējā cena:
$ 0.00346084
$ 0.00346084

Pencils Protocol (DAPP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pencils Protocol (DAPP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DAPP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DAPP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DAPP tokenomiku, uzzini DAPP tokena reāllaika cenu!

DAPP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DAPP? Mūsu DAPP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.