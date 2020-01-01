PEKO (PEKO) tokenomika
PEKO (PEKO) informācija
Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it.
With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities.
Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success!
PEKO (PEKO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos PEKO (PEKO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
PEKO (PEKO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
PEKO (PEKO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PEKO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PEKO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PEKO tokenomiku, uzzini PEKO tokena reāllaika cenu!
