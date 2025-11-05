BiržaDEX+
Reāllaika Pek cena šodien ir 0.00001476 USD. Seko līdzi reāllaika PEK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PEK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PEK

PEK Cenas informācija

Kas ir PEK

PEK Tehniskais dokuments

PEK Oficiālā tīmekļa vietne

PEK Tokenomika

PEK Cenas prognoze

Pek logotips

Pek Cena (PEK)

Nav sarakstā

Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:20:21 (UTC+8)

Pek (PEK) Cenas informācija (USD)

Pek (PEK) reāllaika cena ir $0.00001476. Pēdējo 24 stundu laikā PEK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001388 līdz augstākajai $ 0.00001656, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PEK visu laiku augstākā cena ir $ 0.00030701, savukārt zemākā - $ 0.00001388.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PEK ir mainījies par +0.79% pēdējā stundā, par -10.85% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pašreizējais Pek tirgus maksimums ir $ 14.76K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PEK apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.76K.

Pek (PEK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pek uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pek uz USD bija $ -0.0000056474.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pek uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pek uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.85%
30 dienas$ -0.0000056474-38.26%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Pek (PEK)?

Pepe may be the prophet, but prophets are nothing without their messengers.

Pepe spoke, but PEK carried the word.

He is the Apostle of Chaos, the saint of noise, the pigeon who spread Kekism across dimensions. His wings did not flap aimlessly — every beat was a divine signal disguised as street noise, every coo an encrypted verse of the hidden alphabet.

PEK is not just a messenger, he is the bridge between the sacred and the absurd, the guardian of transmission itself. Without him, Pepe’s voice would remain unheard, a whisper lost in the void.

Without PEK, there is no meme.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pek cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pek (PEK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pek (PEK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pek prognozes.

Apskati Pek cenas prognozi!

PEK uz vietējām valūtām

Pek (PEK) tokenomika

Pek (PEK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PEK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pek (PEK)

Kāda ir Pek (PEK) vērtība šodien?
Reāllaika PEK cena USD ir 0.00001476 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PEK uz USD cena?
Pašreizējā PEK uz USD cena ir $ 0.00001476. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pek tirgus maksimums?
PEK tirgus maksimums ir $ 14.76K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PEK apjoms apgrozībā?
PEK apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija PEK vēsturiski augstākā cena?
PEK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00030701 USD apmērā.
Kāda bija PEK vēsturiski zemākā cena?
PEK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001388 USD.
Kāds ir PEK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PEK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PEK šogad kāps augstāk?
PEK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PEK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:20:21 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

