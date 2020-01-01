Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pectra Giraffe (GPECTRA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Pectra Giraffe (GPECTRA) informācija

Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here

This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement.

The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.gpectra.xyz

Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 67.32K
$ 67.32K$ 67.32K
Kopējais apjoms:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Apjoms apgrozībā:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 67.32K
$ 67.32K$ 67.32K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GPECTRA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GPECTRA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GPECTRA tokenomiku, uzzini GPECTRA tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.