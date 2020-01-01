pBTC35A (PBTC35A) tokenomika

pBTC35A (PBTC35A) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par pBTC35A (PBTC35A), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

pBTC35A (PBTC35A) informācija

The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mars.poolin.fi/

pBTC35A (PBTC35A) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos pBTC35A (PBTC35A) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 162.33K
$ 162.33K$ 162.33K
Kopējais apjoms:
$ 214.60K
$ 214.60K$ 214.60K
Apjoms apgrozībā:
$ 214.60K
$ 214.60K$ 214.60K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 162.33K
$ 162.33K$ 162.33K
Visu laiku augstākā cena:
$ 216.53
$ 216.53$ 216.53
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.478614
$ 0.478614$ 0.478614
Pašreizējā cena:
$ 0.756442
$ 0.756442$ 0.756442

pBTC35A (PBTC35A) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

pBTC35A (PBTC35A) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PBTC35A tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PBTC35A tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PBTC35A tokenomiku, uzzini PBTC35A tokena reāllaika cenu!

PBTC35A cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PBTC35A? Mūsu PBTC35A cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.