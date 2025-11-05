BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika PayFi Strategy Token USDC cena šodien ir 1.056 USD. Seko līdzi reāllaika PSTUSDC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PSTUSDC cenas tendenci MEXC.Reāllaika PayFi Strategy Token USDC cena šodien ir 1.056 USD. Seko līdzi reāllaika PSTUSDC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PSTUSDC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PSTUSDC

PSTUSDC Cenas informācija

Kas ir PSTUSDC

PSTUSDC Tokenomika

PSTUSDC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PayFi Strategy Token USDC logotips

PayFi Strategy Token USDC Cena (PSTUSDC)

Nav sarakstā

1 PSTUSDC uz USD reāllaika cena:

$1.056
$1.056$1.056
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:03 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.056
$ 1.056$ 1.056
24h zemākā
$ 1.058
$ 1.058$ 1.058
24h augstākā

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

-0.01%

+0.04%

+0.12%

+0.12%

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) reāllaika cena ir $1.056. Pēdējo 24 stundu laikā PSTUSDC tika tirgots robežās no zemākās $ 1.056 līdz augstākajai $ 1.058, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PSTUSDC visu laiku augstākā cena ir $ 1.058, savukārt zemākā - $ 1.032.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PSTUSDC ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par +0.04% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) tirgus informācija

$ 71.86M
$ 71.86M$ 71.86M

--
----

$ 71.86M
$ 71.86M$ 71.86M

68.04M
68.04M 68.04M

68,040,940.561779
68,040,940.561779 68,040,940.561779

Pašreizējais PayFi Strategy Token USDC tirgus maksimums ir $ 71.86M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PSTUSDC apjoms apgrozībā ir 68.04M ar kopējo apjomu 68040940.561779. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 71.86M.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PayFi Strategy Token USDC uz USD bija $ +0.00039432.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PayFi Strategy Token USDC uz USD bija $ +0.0063354720.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PayFi Strategy Token USDC uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PayFi Strategy Token USDC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00039432+0.04%
30 dienas$ +0.0063354720+0.60%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PayFi Strategy Token USDC cenas prognoze (USD)

Kāda būs PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PayFi Strategy Token USDC prognozes.

Apskati PayFi Strategy Token USDC cenas prognozi!

PSTUSDC uz vietējām valūtām

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) tokenomika

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PSTUSDC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Kāda ir PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) vērtība šodien?
Reāllaika PSTUSDC cena USD ir 1.056 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PSTUSDC uz USD cena?
Pašreizējā PSTUSDC uz USD cena ir $ 1.056. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PayFi Strategy Token USDC tirgus maksimums?
PSTUSDC tirgus maksimums ir $ 71.86M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PSTUSDC apjoms apgrozībā?
PSTUSDC apjoms apgrozībā ir 68.04M USD.
Kāda bija PSTUSDC vēsturiski augstākā cena?
PSTUSDC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.058 USD apmērā.
Kāda bija PSTUSDC vēsturiski zemākā cena?
PSTUSDC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.032 USD.
Kāds ir PSTUSDC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PSTUSDC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PSTUSDC šogad kāps augstāk?
PSTUSDC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PSTUSDC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:03 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,299.20
$101,299.20$101,299.20

-1.82%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,253.46
$3,253.46$3,253.46

-7.23%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.87
$154.87$154.87

-4.09%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2199
$2.2199$2.2199

-2.72%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,299.20
$101,299.20$101,299.20

-1.82%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,253.46
$3,253.46$3,253.46

-7.23%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2199
$2.2199$2.2199

-2.72%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.87
$154.87$154.87

-4.09%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16365
$0.16365$0.16365

-0.17%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.7699
$3.7699$3.7699

+2,413.26%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16981
$0.16981$0.16981

+1,006.97%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05970
$0.05970$0.05970

+69.21%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%