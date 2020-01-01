Paycoin (PCI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Paycoin (PCI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Paycoin (PCI) informācija

We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://payprotocol.io/

Paycoin (PCI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Paycoin (PCI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 98.20M
$ 98.20M$ 98.20M
Kopējais apjoms:
$ 1.90B
$ 1.90B$ 1.90B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 182.46M
$ 182.46M$ 182.46M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.22
$ 4.22$ 4.22
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01816581
$ 0.01816581$ 0.01816581
Pašreizējā cena:
$ 0.09603
$ 0.09603$ 0.09603

Paycoin (PCI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Paycoin (PCI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PCI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PCI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PCI tokenomiku, uzzini PCI tokena reāllaika cenu!

PCI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PCI? Mūsu PCI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.