Reāllaika Pay 2 Win cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika P2W uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati P2W cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par P2W

P2W Cenas informācija

Kas ir P2W

P2W Oficiālā tīmekļa vietne

P2W Tokenomika

P2W Cenas prognoze

Pay 2 Win Cena (P2W)

1 P2W uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
USD
Pay 2 Win (P2W) Tiešsaistes cenu diagramma
Pay 2 Win (P2W) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.01%

+0.01%

Pay 2 Win (P2W) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā P2W tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. P2W visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā P2W ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +0.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pay 2 Win (P2W) tirgus informācija

$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K

--
----

$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Pašreizējais Pay 2 Win tirgus maksimums ir $ 36.98K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. P2W apjoms apgrozībā ir 900.00M ar kopējo apjomu 900000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.98K.

Pay 2 Win (P2W) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pay 2 Win uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pay 2 Win uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pay 2 Win uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pay 2 Win uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-36.24%
60 dienas$ 0-30.71%
90 dienas$ 0--

Kas ir Pay 2 Win (P2W)?

P2W is the central game token for Pay 2 Win: The World is Mine. The token focuses on player utility for holders, granting unique benefits and game-related unlocks. The P2W token comes from Patriots Division, a web3 gaming hybrid studio that brings Pay 2 Win into its offerings, including STARS and SHADOW WAR. Core functionalities of the Pay 2 Win token include unique burn mechanisms, holder utility outside of the game, and more.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pay 2 Win (P2W) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pay 2 Win cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pay 2 Win (P2W) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pay 2 Win (P2W) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pay 2 Win prognozes.

Apskati Pay 2 Win cenas prognozi!

P2W uz vietējām valūtām

Pay 2 Win (P2W) tokenomika

Pay 2 Win (P2W) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par P2W tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pay 2 Win (P2W)

Kāda ir Pay 2 Win (P2W) vērtība šodien?
Reāllaika P2W cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā P2W uz USD cena?
Pašreizējā P2W uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pay 2 Win tirgus maksimums?
P2W tirgus maksimums ir $ 36.98K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir P2W apjoms apgrozībā?
P2W apjoms apgrozībā ir 900.00M USD.
Kāda bija P2W vēsturiski augstākā cena?
P2W sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija P2W vēsturiski zemākā cena?
P2W sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir P2W tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu P2W tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai P2W šogad kāps augstāk?
P2W cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati P2W cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pay 2 Win (P2W) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

