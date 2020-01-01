Patriot (PATRIOT) tokenomika
Patriot (PATRIOT) informācija
Honoring a Legacy of Patriotism
$PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all.
Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen.
Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe.
We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great.
Patriot (PATRIOT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Patriot (PATRIOT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Patriot (PATRIOT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Patriot (PATRIOT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PATRIOT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PATRIOT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PATRIOT tokenomiku, uzzini PATRIOT tokena reāllaika cenu!
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PATRIOT? Mūsu PATRIOT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.