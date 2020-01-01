Patriot (PATRIOT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Patriot (PATRIOT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Patriot (PATRIOT) informācija

Honoring a Legacy of Patriotism

$PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all.

Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen.

Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe.

We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://patriotoneth.org/

Patriot (PATRIOT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Patriot (PATRIOT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.35M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 10.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.35M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0083856
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00033472
Patriot (PATRIOT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Patriot (PATRIOT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PATRIOT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PATRIOT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PATRIOT tokenomiku, uzzini PATRIOT tokena reāllaika cenu!

PATRIOT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PATRIOT? Mūsu PATRIOT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

