Papildinformācija par PATIENCE

PATIENCE Cenas informācija

Kas ir PATIENCE

PATIENCE Oficiālā tīmekļa vietne

PATIENCE Tokenomika

PATIENCE Cenas prognoze

Patience Token logotips

Patience Token Cena (PATIENCE)

Nav sarakstā

1 PATIENCE uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Patience Token (PATIENCE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:56 (UTC+8)

Patience Token (PATIENCE) Cenas informācija (USD)

Patience Token (PATIENCE) reāllaika cena ir $3.1. Pēdējo 24 stundu laikā PATIENCE tika tirgots robežās no zemākās $ 2.87 līdz augstākajai $ 3.33, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PATIENCE visu laiku augstākā cena ir $ 7.6, savukārt zemākā - $ 1.94.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PATIENCE ir mainījies par +6.78% pēdējā stundā, par -4.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Patience Token (PATIENCE) tirgus informācija

Pašreizējais Patience Token tirgus maksimums ir $ 5.09M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PATIENCE apjoms apgrozībā ir 1.63M ar kopējo apjomu 7777777.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.26M.

Patience Token (PATIENCE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Patience Token uz USD bija $ -0.14770995067791.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Patience Token uz USD bija $ -0.2917041100.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Patience Token uz USD bija $ -0.6066687600.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Patience Token uz USD bija $ +0.5800919380595037.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.14770995067791-4.54%
30 dienas$ -0.2917041100-9.40%
60 dienas$ -0.6066687600-19.56%
90 dienas$ +0.5800919380595037+23.02%

Kas ir Patience Token (PATIENCE)?

PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Patience Token (PATIENCE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Patience Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Patience Token (PATIENCE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Patience Token (PATIENCE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Patience Token prognozes.

Apskati Patience Token cenas prognozi!

PATIENCE uz vietējām valūtām

Patience Token (PATIENCE) tokenomika

Patience Token (PATIENCE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PATIENCE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Patience Token (PATIENCE)

Kāda ir Patience Token (PATIENCE) vērtība šodien?
Reāllaika PATIENCE cena USD ir 3.1 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PATIENCE uz USD cena?
Pašreizējā PATIENCE uz USD cena ir $ 3.1. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Patience Token tirgus maksimums?
PATIENCE tirgus maksimums ir $ 5.09M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PATIENCE apjoms apgrozībā?
PATIENCE apjoms apgrozībā ir 1.63M USD.
Kāda bija PATIENCE vēsturiski augstākā cena?
PATIENCE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 7.6 USD apmērā.
Kāda bija PATIENCE vēsturiski zemākā cena?
PATIENCE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.94 USD.
Kāds ir PATIENCE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PATIENCE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PATIENCE šogad kāps augstāk?
PATIENCE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PATIENCE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

