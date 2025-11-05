BiržaDEX+
Reāllaika PARSIQ cena šodien ir 0.00356309 USD. Seko līdzi reāllaika PRQ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PRQ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PRQ

PRQ Cenas informācija

Kas ir PRQ

PRQ Oficiālā tīmekļa vietne

PRQ Tokenomika

PRQ Cenas prognoze

PARSIQ Cena (PRQ)

1 PRQ uz USD reāllaika cena:

$0.00356309
$0.00356309$0.00356309
-11.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PARSIQ (PRQ) Tiešsaistes cenu diagramma
PARSIQ (PRQ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00353335
$ 0.00353335$ 0.00353335
24h zemākā
$ 0.00419544
$ 0.00419544$ 0.00419544
24h augstākā

$ 0.00353335
$ 0.00353335$ 0.00353335

$ 0.00419544
$ 0.00419544$ 0.00419544

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 0.0018575
$ 0.0018575$ 0.0018575

--

-11.66%

-33.15%

-33.15%

PARSIQ (PRQ) reāllaika cena ir $0.00356309. Pēdējo 24 stundu laikā PRQ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00353335 līdz augstākajai $ 0.00419544, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PRQ visu laiku augstākā cena ir $ 2.62, savukārt zemākā - $ 0.0018575.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PRQ ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -11.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PARSIQ (PRQ) tirgus informācija

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

292.76M
292.76M 292.76M

310,256,872.0
310,256,872.0 310,256,872.0

Pašreizējais PARSIQ tirgus maksimums ir $ 1.04M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PRQ apjoms apgrozībā ir 292.76M ar kopējo apjomu 310256872.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.11M.

PARSIQ (PRQ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PARSIQ uz USD bija $ -0.000470585564650892.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PARSIQ uz USD bija $ -0.0019958555.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PARSIQ uz USD bija $ -0.0027124168.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PARSIQ uz USD bija $ -0.02953372473512621.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000470585564650892-11.66%
30 dienas$ -0.0019958555-56.01%
60 dienas$ -0.0027124168-76.12%
90 dienas$ -0.02953372473512621-89.23%

Kas ir PARSIQ (PRQ)?

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PARSIQ (PRQ) resurss

Oficiālā interneta vietne

PARSIQ cenas prognoze (USD)

Kāda būs PARSIQ (PRQ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PARSIQ (PRQ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PARSIQ prognozes.

Apskati PARSIQ cenas prognozi!

PRQ uz vietējām valūtām

PARSIQ (PRQ) tokenomika

PARSIQ (PRQ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PRQ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PARSIQ (PRQ)

Kāda ir PARSIQ (PRQ) vērtība šodien?
Reāllaika PRQ cena USD ir 0.00356309 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PRQ uz USD cena?
Pašreizējā PRQ uz USD cena ir $ 0.00356309. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PARSIQ tirgus maksimums?
PRQ tirgus maksimums ir $ 1.04M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PRQ apjoms apgrozībā?
PRQ apjoms apgrozībā ir 292.76M USD.
Kāda bija PRQ vēsturiski augstākā cena?
PRQ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.62 USD apmērā.
Kāda bija PRQ vēsturiski zemākā cena?
PRQ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0018575 USD.
Kāds ir PRQ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PRQ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PRQ šogad kāps augstāk?
PRQ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PRQ cenas prognozi dziļākai analīzei.
PARSIQ (PRQ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

