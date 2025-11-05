BiržaDEX+
Reāllaika Pareto Staked USP cena šodien ir 1.046 USD. Seko līdzi reāllaika SUSP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUSP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pareto Staked USP cena šodien ir 1.046 USD. Seko līdzi reāllaika SUSP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUSP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SUSP

SUSP Cenas informācija

Kas ir SUSP

SUSP Oficiālā tīmekļa vietne

SUSP Tokenomika

SUSP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Pareto Staked USP logotips

Pareto Staked USP Cena (SUSP)

Nav sarakstā

1 SUSP uz USD reāllaika cena:

$1.046
$1.046$1.046
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pareto Staked USP (SUSP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:42 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24h zemākā
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24h augstākā

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.00%

+0.03%

+0.14%

+0.14%

Pareto Staked USP (SUSP) reāllaika cena ir $1.046. Pēdējo 24 stundu laikā SUSP tika tirgots robežās no zemākās $ 1.046 līdz augstākajai $ 1.046, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUSP visu laiku augstākā cena ir $ 1.046, savukārt zemākā - $ 1.012.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SUSP ir mainījies par +0.00% pēdējā stundā, par +0.03% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pareto Staked USP (SUSP) tirgus informācija

$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M

--
----

$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M

6.08M
6.08M 6.08M

6,080,241.274546323
6,080,241.274546323 6,080,241.274546323

Pašreizējais Pareto Staked USP tirgus maksimums ir $ 6.36M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUSP apjoms apgrozībā ir 6.08M ar kopējo apjomu 6080241.274546323. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.36M.

Pareto Staked USP (SUSP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pareto Staked USP uz USD bija $ +0.00034411.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pareto Staked USP uz USD bija $ +0.0068018242.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pareto Staked USP uz USD bija $ +0.0142387796.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pareto Staked USP uz USD bija $ +0.0207809719866245.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00034411+0.03%
30 dienas$ +0.0068018242+0.65%
60 dienas$ +0.0142387796+1.36%
90 dienas$ +0.0207809719866245+2.03%

Kas ir Pareto Staked USP (SUSP)?

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pareto Staked USP (SUSP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pareto Staked USP cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pareto Staked USP (SUSP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pareto Staked USP (SUSP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pareto Staked USP prognozes.

Apskati Pareto Staked USP cenas prognozi!

SUSP uz vietējām valūtām

Pareto Staked USP (SUSP) tokenomika

Pareto Staked USP (SUSP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUSP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pareto Staked USP (SUSP)

Kāda ir Pareto Staked USP (SUSP) vērtība šodien?
Reāllaika SUSP cena USD ir 1.046 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SUSP uz USD cena?
Pašreizējā SUSP uz USD cena ir $ 1.046. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pareto Staked USP tirgus maksimums?
SUSP tirgus maksimums ir $ 6.36M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SUSP apjoms apgrozībā?
SUSP apjoms apgrozībā ir 6.08M USD.
Kāda bija SUSP vēsturiski augstākā cena?
SUSP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.046 USD apmērā.
Kāda bija SUSP vēsturiski zemākā cena?
SUSP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.012 USD.
Kāds ir SUSP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SUSP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SUSP šogad kāps augstāk?
SUSP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SUSP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:42 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

