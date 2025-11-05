BiržaDEX+
Reāllaika Paragon Tweaks cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PRGN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PRGN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PRGN

PRGN Cenas informācija

Kas ir PRGN

PRGN Oficiālā tīmekļa vietne

PRGN Tokenomika

PRGN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Paragon Tweaks logotips

Paragon Tweaks Cena (PRGN)

Nav sarakstā

1 PRGN uz USD reāllaika cena:

$0.00034123
$0.00034123
-29.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Paragon Tweaks (PRGN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:37:53 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00183169
$ 0.00183169

$ 0
$ 0

+1.60%

-29.04%

-33.06%

-33.06%

Paragon Tweaks (PRGN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PRGN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PRGN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00183169, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PRGN ir mainījies par +1.60% pēdējā stundā, par -29.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Paragon Tweaks (PRGN) tirgus informācija

$ 329.99K
$ 329.99K

--
--

$ 329.99K
$ 329.99K

967.07M
967.07M

967,074,541.2835095
967,074,541.2835095

Pašreizējais Paragon Tweaks tirgus maksimums ir $ 329.99K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PRGN apjoms apgrozībā ir 967.07M ar kopējo apjomu 967074541.2835095. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 329.99K.

Paragon Tweaks (PRGN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Paragon Tweaks uz USD bija $ -0.000139646033975252.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Paragon Tweaks uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Paragon Tweaks uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Paragon Tweaks uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000139646033975252-29.04%
30 dienas$ 0-61.91%
60 dienas$ 0-64.90%
90 dienas$ 0--

Kas ir Paragon Tweaks (PRGN)?

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Paragon Tweaks (PRGN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Paragon Tweaks cenas prognoze (USD)

Kāda būs Paragon Tweaks (PRGN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Paragon Tweaks (PRGN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Paragon Tweaks prognozes.

Apskati Paragon Tweaks cenas prognozi!

PRGN uz vietējām valūtām

Paragon Tweaks (PRGN) tokenomika

Paragon Tweaks (PRGN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PRGN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Paragon Tweaks (PRGN)

Kāda ir Paragon Tweaks (PRGN) vērtība šodien?
Reāllaika PRGN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PRGN uz USD cena?
Pašreizējā PRGN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Paragon Tweaks tirgus maksimums?
PRGN tirgus maksimums ir $ 329.99K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PRGN apjoms apgrozībā?
PRGN apjoms apgrozībā ir 967.07M USD.
Kāda bija PRGN vēsturiski augstākā cena?
PRGN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00183169 USD apmērā.
Kāda bija PRGN vēsturiski zemākā cena?
PRGN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PRGN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PRGN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PRGN šogad kāps augstāk?
PRGN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PRGN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:37:53 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,620.05

$3,246.56

$153.48

$1.0001

$2.1741

$100,620.05

$3,246.56

$2.1741

$153.48

$0.16081

