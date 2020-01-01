Papu Token (PAPU) tokenomika

Papu Token (PAPU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Papu Token (PAPU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Papu Token (PAPU) informācija

PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://paputoken.com

Papu Token (PAPU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Papu Token (PAPU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K
Kopējais apjoms:
$ 33.37T
$ 33.37T$ 33.37T
Apjoms apgrozībā:
$ 33.37T
$ 33.37T$ 33.37T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Papu Token (PAPU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Papu Token (PAPU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PAPU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PAPU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PAPU tokenomiku, uzzini PAPU tokena reāllaika cenu!

PAPU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PAPU? Mūsu PAPU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.