In a world where AI is reshaping industries at lightning speed, staying ahead of the curve is no longer optional—it's essential. The rise of AI agents has unlocked transformative opportunities across sectors like finance, gaming, and research, but with opportunity comes chaos. Every day, the AI x Crypto ecosystem generates a firehose of information, and most players are drowning.
PanterAI is here to solve that problem.
We’ve built an advanced AI-driven intelligence platform designed to simplify complexity and create alpha. PanterAI aggregates and analyzes critical developments in the AI x Crypto space, delivering actionable insights in real-time. It cuts through the noise, identifying trends, tracking promising AI agents, and empowering users to make smarter, faster decisions.
But PanterAI is more than just a news aggregator—it’s a strategic edge. By integrating data from APIs, social media, and even video content, PanterAI’s platform offers tailored intelligence that puts traders and investors ahead of the curve.
PanterAI's tokenomics model creates a high-value ecosystem for users. Access to PanterAI’s exclusive backroom terminal, featuring curated watchlists and deep-dive analysis, which will be token gated by holding PanterAI tokens. This ensures that the most dedicated players unlock the full potential of the platform.
PanterAI (PANTERAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos PanterAI (PANTERAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
PanterAI (PANTERAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
PanterAI (PANTERAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PANTERAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PANTERAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PANTERAI tokenomiku, uzzini PANTERAI tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.