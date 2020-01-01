Pankito (PAN) tokenomika
Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey.
Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. With its intuitive design and accessible mechanics, players can quickly immerse themselves in building their virtual dominion. From acquiring virtual assets to customizing characters or leasing virtual space to fellow gamers, Pankito offers a diverse playground for entertainment and strategic development. Step into the world of Pankito and unlock the door to an engaging and potentially rewarding experience—where your skills can pave the way to success and enjoyment
Pankito (PAN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Pankito (PAN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Pankito (PAN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Pankito (PAN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PAN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PAN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PAN tokenomiku, uzzini PAN tokena reāllaika cenu!
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.