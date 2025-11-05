BiržaDEX+
Reāllaika Pangolin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PANG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PANG cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pangolin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PANG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PANG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PANG

PANG Cenas informācija

Kas ir PANG

PANG Oficiālā tīmekļa vietne

PANG Tokenomika

PANG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Pangolin logotips

Pangolin Cena (PANG)

Nav sarakstā

1 PANG uz USD reāllaika cena:

--
----
-9.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pangolin (PANG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:19:59 (UTC+8)

Pangolin (PANG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.54%

-16.23%

-16.23%

Pangolin (PANG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PANG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PANG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PANG ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -9.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pangolin (PANG) tirgus informācija

$ 12.93K
$ 12.93K$ 12.93K

--
----

$ 17.17K
$ 17.17K$ 17.17K

745.82M
745.82M 745.82M

990,039,899.72432
990,039,899.72432 990,039,899.72432

Pašreizējais Pangolin tirgus maksimums ir $ 12.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PANG apjoms apgrozībā ir 745.82M ar kopējo apjomu 990039899.72432. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.17K.

Pangolin (PANG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pangolin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pangolin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pangolin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pangolin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.54%
30 dienas$ 0-48.50%
60 dienas$ 0-75.80%
90 dienas$ 0--

Kas ir Pangolin (PANG)?

Pang is a crypto project on Abstract founded by the Pang Gang. We are serving up art and fun with a side of finance. With weekly updates to Pang Verse comic/Manga series, and consistent meme proliferation, Pang aims to be a leader on Abstract. We understand a level of transparency is necessary, therefore we will always be open to questions. Feel free to dm us on X or join us in our telegram group. Updates to the project will be posted publicly, and community opinion will always be brought into consideration before major decisions are made. Pang is here to play, and here to stay! The journey has begun and the friends we make along the way are the real treasure.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pangolin (PANG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pangolin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pangolin (PANG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pangolin (PANG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pangolin prognozes.

Apskati Pangolin cenas prognozi!

PANG uz vietējām valūtām

Pangolin (PANG) tokenomika

Pangolin (PANG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PANG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pangolin (PANG)

Kāda ir Pangolin (PANG) vērtība šodien?
Reāllaika PANG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PANG uz USD cena?
Pašreizējā PANG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pangolin tirgus maksimums?
PANG tirgus maksimums ir $ 12.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PANG apjoms apgrozībā?
PANG apjoms apgrozībā ir 745.82M USD.
Kāda bija PANG vēsturiski augstākā cena?
PANG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PANG vēsturiski zemākā cena?
PANG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PANG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PANG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PANG šogad kāps augstāk?
PANG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PANG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:19:59 (UTC+8)

Pangolin (PANG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

