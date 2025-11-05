BiržaDEX+
Reāllaika Pancake Bunny cena šodien ir 0.02942552 USD. Seko līdzi reāllaika BUNNY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BUNNY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BUNNY

BUNNY Cenas informācija

Kas ir BUNNY

BUNNY Oficiālā tīmekļa vietne

BUNNY Tokenomika

BUNNY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Pancake Bunny logotips

Pancake Bunny Cena (BUNNY)

Nav sarakstā

1 BUNNY uz USD reāllaika cena:

$0.02946686
$0.02946686$0.02946686
-6.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pancake Bunny (BUNNY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:19:49 (UTC+8)

Pancake Bunny (BUNNY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02764623
$ 0.02764623$ 0.02764623
24h zemākā
$ 0.03128885
$ 0.03128885$ 0.03128885
24h augstākā

$ 0.02764623
$ 0.02764623$ 0.02764623

$ 0.03128885
$ 0.03128885$ 0.03128885

$ 512.75
$ 512.75$ 512.75

$ 0.02764623
$ 0.02764623$ 0.02764623

-0.44%

-5.95%

-16.33%

-16.33%

Pancake Bunny (BUNNY) reāllaika cena ir $0.02942552. Pēdējo 24 stundu laikā BUNNY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02764623 līdz augstākajai $ 0.03128885, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BUNNY visu laiku augstākā cena ir $ 512.75, savukārt zemākā - $ 0.02764623.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BUNNY ir mainījies par -0.44% pēdējā stundā, par -5.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pancake Bunny (BUNNY) tirgus informācija

$ 15.06K
$ 15.06K$ 15.06K

--
----

$ 450.84K
$ 450.84K$ 450.84K

510.23K
510.23K 510.23K

15,274,247.51454069
15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

Pašreizējais Pancake Bunny tirgus maksimums ir $ 15.06K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BUNNY apjoms apgrozībā ir 510.23K ar kopējo apjomu 15274247.51454069. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 450.84K.

Pancake Bunny (BUNNY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pancake Bunny uz USD bija $ -0.00186332617149058.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pancake Bunny uz USD bija $ -0.0078747958.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pancake Bunny uz USD bija $ -0.0106461737.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pancake Bunny uz USD bija $ -0.02637288294448094.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00186332617149058-5.95%
30 dienas$ -0.0078747958-26.76%
60 dienas$ -0.0106461737-36.18%
90 dienas$ -0.02637288294448094-47.26%

Kas ir Pancake Bunny (BUNNY)?

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pancake Bunny (BUNNY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pancake Bunny cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pancake Bunny (BUNNY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pancake Bunny (BUNNY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pancake Bunny prognozes.

Apskati Pancake Bunny cenas prognozi!

BUNNY uz vietējām valūtām

Pancake Bunny (BUNNY) tokenomika

Pancake Bunny (BUNNY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BUNNY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pancake Bunny (BUNNY)

Kāda ir Pancake Bunny (BUNNY) vērtība šodien?
Reāllaika BUNNY cena USD ir 0.02942552 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BUNNY uz USD cena?
Pašreizējā BUNNY uz USD cena ir $ 0.02942552. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pancake Bunny tirgus maksimums?
BUNNY tirgus maksimums ir $ 15.06K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BUNNY apjoms apgrozībā?
BUNNY apjoms apgrozībā ir 510.23K USD.
Kāda bija BUNNY vēsturiski augstākā cena?
BUNNY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 512.75 USD apmērā.
Kāda bija BUNNY vēsturiski zemākā cena?
BUNNY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02764623 USD.
Kāds ir BUNNY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BUNNY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BUNNY šogad kāps augstāk?
BUNNY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BUNNY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:19:49 (UTC+8)

Pancake Bunny (BUNNY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

