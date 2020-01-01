Paintswap (BRUSH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Paintswap (BRUSH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Paintswap (BRUSH) informācija

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap.

Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics.

Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

https://paintswap.io
https://docs.paintswap.finance/

Paintswap (BRUSH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Paintswap (BRUSH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M
Kopējais apjoms:
$ 409.28M
$ 409.28M$ 409.28M
Apjoms apgrozībā:
$ 409.28M
$ 409.28M$ 409.28M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.249255
$ 0.249255$ 0.249255
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0051472
$ 0.0051472$ 0.0051472
Pašreizējā cena:
$ 0.01064806
$ 0.01064806$ 0.01064806

Paintswap (BRUSH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Paintswap (BRUSH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BRUSH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BRUSH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BRUSH tokenomiku, uzzini BRUSH tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

