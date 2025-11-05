BiržaDEX+
Reāllaika Paimon Stripe SPV Token cena šodien ir 45.13 USD. Seko līdzi reāllaika STRP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STRP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STRP

STRP Cenas informācija

Kas ir STRP

STRP Oficiālā tīmekļa vietne

STRP Tokenomika

STRP Cenas prognoze

Paimon Stripe SPV Token logotips

Paimon Stripe SPV Token Cena (STRP)

Nav sarakstā

1 STRP uz USD reāllaika cena:

$45.13
$45.13$45.13
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:37:24 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89$ 44.89

--

--

0.00%

0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) reāllaika cena ir $45.13. Pēdējo 24 stundu laikā STRP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STRP visu laiku augstākā cena ir $ 45.55, savukārt zemākā - $ 44.89.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STRP ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) tirgus informācija

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

22.22K
22.22K 22.22K

22,222.2222222222
22,222.2222222222 22,222.2222222222

Pašreizējais Paimon Stripe SPV Token tirgus maksimums ir $ 1.00M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STRP apjoms apgrozībā ir 22.22K ar kopējo apjomu 22222.2222222222. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.00M.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Paimon Stripe SPV Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Paimon Stripe SPV Token uz USD bija $ -0.2054362730.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Paimon Stripe SPV Token uz USD bija $ -0.1781055450.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Paimon Stripe SPV Token uz USD bija $ -0.00625060845773.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.2054362730-0.45%
60 dienas$ -0.1781055450-0.39%
90 dienas$ -0.00625060845773-0.01%

Kas ir Paimon Stripe SPV Token (STRP)?

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Paimon Stripe SPV Token (STRP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Paimon Stripe SPV Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Paimon Stripe SPV Token (STRP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Paimon Stripe SPV Token (STRP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Paimon Stripe SPV Token prognozes.

Apskati Paimon Stripe SPV Token cenas prognozi!

STRP uz vietējām valūtām

Paimon Stripe SPV Token (STRP) tokenomika

Paimon Stripe SPV Token (STRP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STRP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Kāda ir Paimon Stripe SPV Token (STRP) vērtība šodien?
Reāllaika STRP cena USD ir 45.13 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STRP uz USD cena?
Pašreizējā STRP uz USD cena ir $ 45.13. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Paimon Stripe SPV Token tirgus maksimums?
STRP tirgus maksimums ir $ 1.00M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STRP apjoms apgrozībā?
STRP apjoms apgrozībā ir 22.22K USD.
Kāda bija STRP vēsturiski augstākā cena?
STRP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 45.55 USD apmērā.
Kāda bija STRP vēsturiski zemākā cena?
STRP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 44.89 USD.
Kāds ir STRP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STRP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STRP šogad kāps augstāk?
STRP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STRP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:37:24 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

