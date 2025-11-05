BiržaDEX+
Reāllaika Paddle Finance cena šodien ir 0.00040947 USD. Seko līdzi reāllaika PADD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PADD cenas tendenci MEXC.

Paddle Finance Cena (PADD)

1 PADD uz USD reāllaika cena:

$0.00040947
$0.00040947$0.00040947
-26.80%1D
USD
Paddle Finance (PADD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:37:08 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00040678
$ 0.00040678
24h zemākā
$ 0.00059153
$ 0.00059153
24h augstākā

$ 0.00040678
$ 0.00040678

$ 0.00059153
$ 0.00059153

$ 0.00884559
$ 0.00884559

$ 0.00038425
$ 0.00038425

+0.66%

-26.83%

-49.81%

-49.81%

Paddle Finance (PADD) reāllaika cena ir $0.00040947. Pēdējo 24 stundu laikā PADD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00040678 līdz augstākajai $ 0.00059153, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PADD visu laiku augstākā cena ir $ 0.00884559, savukārt zemākā - $ 0.00038425.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PADD ir mainījies par +0.66% pēdējā stundā, par -26.83% pēdējo 24 stundu laikā un par -49.81% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Paddle Finance (PADD) tirgus informācija

$ 50.57K
$ 50.57K

--
--

$ 409.47K
$ 409.47K

123.50M
123.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Pašreizējais Paddle Finance tirgus maksimums ir $ 50.57K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PADD apjoms apgrozībā ir 123.50M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 409.47K.

Paddle Finance (PADD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Paddle Finance uz USD bija $ -0.000150160484328852.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Paddle Finance uz USD bija $ -0.0002267957.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Paddle Finance uz USD bija $ -0.0002784780.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Paddle Finance uz USD bija $ -0.002322760391015338.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000150160484328852-26.83%
30 dienas$ -0.0002267957-55.38%
60 dienas$ -0.0002784780-68.00%
90 dienas$ -0.002322760391015338-85.01%

Kas ir Paddle Finance (PADD)?

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Paddle Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Paddle Finance (PADD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Paddle Finance (PADD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Paddle Finance prognozes.

Apskati Paddle Finance cenas prognozi!

PADD uz vietējām valūtām

Paddle Finance (PADD) tokenomika

Paddle Finance (PADD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PADD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Paddle Finance (PADD)

Kāda ir Paddle Finance (PADD) vērtība šodien?
Reāllaika PADD cena USD ir 0.00040947 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PADD uz USD cena?
Pašreizējā PADD uz USD cena ir $ 0.00040947. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Paddle Finance tirgus maksimums?
PADD tirgus maksimums ir $ 50.57K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PADD apjoms apgrozībā?
PADD apjoms apgrozībā ir 123.50M USD.
Kāda bija PADD vēsturiski augstākā cena?
PADD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00884559 USD apmērā.
Kāda bija PADD vēsturiski zemākā cena?
PADD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00038425 USD.
Kāds ir PADD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PADD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PADD šogad kāps augstāk?
PADD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PADD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:37:08 (UTC+8)

