Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ozone Metaverse ($OZONE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ozone Metaverse ($OZONE) informācija

What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively.

The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web

History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services.

What’s next for your project? Enterprises using OZONE

What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ozonemetaverse.io
Tehniskais dokuments:
https://ozone-metaverse.gitbook.io/whitepaper/

Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 97.40K
Kopējais apjoms:
$ 1.11B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.11B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 97.40K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01610092
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $OZONE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $OZONE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $OZONE tokenomiku, uzzini $OZONE tokena reāllaika cenu!

$OZONE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $OZONE? Mūsu $OZONE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.