BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Ozapay cena šodien ir 0.03095015 USD. Seko līdzi reāllaika OZA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OZA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ozapay cena šodien ir 0.03095015 USD. Seko līdzi reāllaika OZA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OZA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OZA

OZA Cenas informācija

Kas ir OZA

OZA Tehniskais dokuments

OZA Oficiālā tīmekļa vietne

OZA Tokenomika

OZA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Ozapay logotips

Ozapay Cena (OZA)

Nav sarakstā

1 OZA uz USD reāllaika cena:

$0.03095015
$0.03095015$0.03095015
+1.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ozapay (OZA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:32 (UTC+8)

Ozapay (OZA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02151
$ 0.02151$ 0.02151
24h zemākā
$ 0.03319977
$ 0.03319977$ 0.03319977
24h augstākā

$ 0.02151
$ 0.02151$ 0.02151

$ 0.03319977
$ 0.03319977$ 0.03319977

$ 0.04616339
$ 0.04616339$ 0.04616339

$ 0.0155504
$ 0.0155504$ 0.0155504

+1.65%

+1.38%

-18.72%

-18.72%

Ozapay (OZA) reāllaika cena ir $0.03095015. Pēdējo 24 stundu laikā OZA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02151 līdz augstākajai $ 0.03319977, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OZA visu laiku augstākā cena ir $ 0.04616339, savukārt zemākā - $ 0.0155504.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OZA ir mainījies par +1.65% pēdējā stundā, par +1.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ozapay (OZA) tirgus informācija

$ 23.72M
$ 23.72M$ 23.72M

--
----

$ 31.13M
$ 31.13M$ 31.13M

759.59M
759.59M 759.59M

996,889,063.74
996,889,063.74 996,889,063.74

Pašreizējais Ozapay tirgus maksimums ir $ 23.72M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OZA apjoms apgrozībā ir 759.59M ar kopējo apjomu 996889063.74. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 31.13M.

Ozapay (OZA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ozapay uz USD bija $ +0.00042268.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ozapay uz USD bija $ +0.0014971268.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ozapay uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ozapay uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00042268+1.38%
30 dienas$ +0.0014971268+4.84%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Ozapay (OZA)?

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ozapay cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ozapay (OZA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ozapay (OZA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ozapay prognozes.

Apskati Ozapay cenas prognozi!

OZA uz vietējām valūtām

Ozapay (OZA) tokenomika

Ozapay (OZA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OZA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ozapay (OZA)

Kāda ir Ozapay (OZA) vērtība šodien?
Reāllaika OZA cena USD ir 0.03095015 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OZA uz USD cena?
Pašreizējā OZA uz USD cena ir $ 0.03095015. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ozapay tirgus maksimums?
OZA tirgus maksimums ir $ 23.72M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OZA apjoms apgrozībā?
OZA apjoms apgrozībā ir 759.59M USD.
Kāda bija OZA vēsturiski augstākā cena?
OZA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04616339 USD apmērā.
Kāda bija OZA vēsturiski zemākā cena?
OZA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0155504 USD.
Kāds ir OZA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OZA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OZA šogad kāps augstāk?
OZA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OZA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:32 (UTC+8)

Ozapay (OZA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,242.65
$101,242.65$101,242.65

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,253.29
$3,253.29$3,253.29

-7.24%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-4.08%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2187
$2.2187$2.2187

-2.77%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,242.65
$101,242.65$101,242.65

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,253.29
$3,253.29$3,253.29

-7.24%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2187
$2.2187$2.2187

-2.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-4.08%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16363
$0.16363$0.16363

-0.18%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.8257
$3.8257$3.8257

+2,450.46%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18213
$0.18213$0.18213

+1,087.28%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05898
$0.05898$0.05898

+67.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000142
$0.000000000142$0.000000000142

+65.11%