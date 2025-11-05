BiržaDEX+
Reāllaika OwO Solana cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika OWO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OWO cenas tendenci MEXC.Reāllaika OwO Solana cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika OWO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OWO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OWO

OWO Cenas informācija

Kas ir OWO

OWO Oficiālā tīmekļa vietne

OWO Tokenomika

OWO Cenas prognoze

OwO Solana logotips

OwO Solana Cena (OWO)

Nav sarakstā

1 OWO uz USD reāllaika cena:

$0.00011161
$0.00011161$0.00011161
-18.20%1D
USD
OwO Solana (OWO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:37:01 (UTC+8)

OwO Solana (OWO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-18.24%

-27.46%

-27.46%

OwO Solana (OWO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā OWO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OWO visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OWO ir mainījies par +0.25% pēdējā stundā, par -18.24% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OwO Solana (OWO) tirgus informācija

$ 105.34K
$ 105.34K$ 105.34K

--
----

$ 105.34K
$ 105.34K$ 105.34K

939.38M
939.38M 939.38M

939,382,847.278052
939,382,847.278052 939,382,847.278052

Pašreizējais OwO Solana tirgus maksimums ir $ 105.34K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OWO apjoms apgrozībā ir 939.38M ar kopējo apjomu 939382847.278052. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 105.34K.

OwO Solana (OWO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas OwO Solana uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas OwO Solana uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas OwO Solana uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas OwO Solana uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-18.24%
30 dienas$ 0-62.05%
60 dienas$ 0-6.87%
90 dienas$ 0--

Kas ir OwO Solana (OWO)?

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

OwO Solana (OWO) resurss

Oficiālā interneta vietne

OwO Solana cenas prognoze (USD)

Kāda būs OwO Solana (OWO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OwO Solana (OWO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OwO Solana prognozes.

Apskati OwO Solana cenas prognozi!

OWO uz vietējām valūtām

OwO Solana (OWO) tokenomika

OwO Solana (OWO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OWO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par OwO Solana (OWO)

Kāda ir OwO Solana (OWO) vērtība šodien?
Reāllaika OWO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OWO uz USD cena?
Pašreizējā OWO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OwO Solana tirgus maksimums?
OWO tirgus maksimums ir $ 105.34K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OWO apjoms apgrozībā?
OWO apjoms apgrozībā ir 939.38M USD.
Kāda bija OWO vēsturiski augstākā cena?
OWO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija OWO vēsturiski zemākā cena?
OWO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir OWO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OWO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OWO šogad kāps augstāk?
OWO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OWO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:37:01 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

