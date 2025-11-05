BiržaDEX+
Reāllaika OUTLAW Crypto Games cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika OUTLAW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OUTLAW cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OUTLAW

OUTLAW Cenas informācija

Kas ir OUTLAW

OUTLAW Oficiālā tīmekļa vietne

OUTLAW Tokenomika

OUTLAW Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

OUTLAW Crypto Games logotips

OUTLAW Crypto Games Cena (OUTLAW)

Nav sarakstā

1 OUTLAW uz USD reāllaika cena:

$0.00078624
$0.00078624$0.00078624
-12.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:24 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02415954
$ 0.02415954$ 0.02415954

$ 0
$ 0$ 0

+3.40%

-12.12%

-17.92%

-17.92%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā OUTLAW tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OUTLAW visu laiku augstākā cena ir $ 0.02415954, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OUTLAW ir mainījies par +3.40% pēdējā stundā, par -12.12% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.92% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) tirgus informācija

$ 782.47K
$ 782.47K$ 782.47K

--
----

$ 782.47K
$ 782.47K$ 782.47K

995.20M
995.20M 995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063 995,199,151.884063

Pašreizējais OUTLAW Crypto Games tirgus maksimums ir $ 782.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OUTLAW apjoms apgrozībā ir 995.20M ar kopējo apjomu 995199151.884063. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 782.47K.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas OUTLAW Crypto Games uz USD bija $ -0.000108462481076507.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas OUTLAW Crypto Games uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas OUTLAW Crypto Games uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas OUTLAW Crypto Games uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000108462481076507-12.12%
30 dienas$ 0-82.81%
60 dienas$ 0-93.66%
90 dienas$ 0--

Kas ir OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)?

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) resurss

Oficiālā interneta vietne

OUTLAW Crypto Games cenas prognoze (USD)

Kāda būs OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OUTLAW Crypto Games prognozes.

Apskati OUTLAW Crypto Games cenas prognozi!

OUTLAW uz vietējām valūtām

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) tokenomika

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OUTLAW tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Kāda ir OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) vērtība šodien?
Reāllaika OUTLAW cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OUTLAW uz USD cena?
Pašreizējā OUTLAW uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OUTLAW Crypto Games tirgus maksimums?
OUTLAW tirgus maksimums ir $ 782.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OUTLAW apjoms apgrozībā?
OUTLAW apjoms apgrozībā ir 995.20M USD.
Kāda bija OUTLAW vēsturiski augstākā cena?
OUTLAW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02415954 USD apmērā.
Kāda bija OUTLAW vēsturiski zemākā cena?
OUTLAW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir OUTLAW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OUTLAW tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OUTLAW šogad kāps augstāk?
OUTLAW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OUTLAW cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:24 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

