Ouroboros (ORX) tokenomika
Ouroboros (ORX) informācija
ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable.
You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence:
TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims.
Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.
Ouroboros (ORX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Ouroboros (ORX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Ouroboros (ORX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Ouroboros (ORX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ORX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ORX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ORX tokenomiku, uzzini ORX tokena reāllaika cenu!
ORX cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ORX? Mūsu ORX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.