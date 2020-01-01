Oscar The Octo (OCTO) tokenomika
Oscar the Octo is a Sui-based project focused on turning Oscar into a beloved IP known for chill lofi. We're building a vibrant community through YouTube, where we're sharing original lofi beats and animations featuring Oscar. Our goal is to make Oscar a recognizable and cherished character across various platforms. We're committed to creating engaging content that resonates with our audience and fosters a sense of community.
Oscar The Octo (OCTO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Oscar The Octo (OCTO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais OCTO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu OCTO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti OCTO tokenomiku, uzzini OCTO tokena reāllaika cenu!
