OSCA Stack (OSCA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par OSCA Stack (OSCA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

OSCA Stack (OSCA) informācija

OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://oscastack.com

OSCA Stack (OSCA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos OSCA Stack (OSCA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 38.51K
$ 38.51K
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 38.51K
$ 38.51K
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.42
$ 3.42
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0357609
$ 0.0357609
Pašreizējā cena:
$ 0.03838554
$ 0.03838554

OSCA Stack (OSCA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

OSCA Stack (OSCA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OSCA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OSCA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OSCA tokenomiku, uzzini OSCA tokena reāllaika cenu!

OSCA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OSCA? Mūsu OSCA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.