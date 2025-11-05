BiržaDEX+
Reāllaika ORYNTH cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ORY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ORY cenas tendenci MEXC.Reāllaika ORYNTH cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ORY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ORY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ORY

ORY Cenas informācija

Kas ir ORY

ORY Oficiālā tīmekļa vietne

ORY Tokenomika

ORY Cenas prognoze

ORYNTH logotips

ORYNTH Cena (ORY)

Nav sarakstā

1 ORY uz USD reāllaika cena:

$0.00056534
$0.00056534$0.00056534
-20.90%1D
mexc
USD
ORYNTH (ORY) Tiešsaistes cenu diagramma
ORYNTH (ORY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00368344
$ 0.00368344$ 0.00368344

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-20.95%

-30.86%

-30.86%

ORYNTH (ORY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ORY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ORY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00368344, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ORY ir mainījies par -1.01% pēdējā stundā, par -20.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ORYNTH (ORY) tirgus informācija

$ 565.30K
$ 565.30K$ 565.30K

--
----

$ 565.30K
$ 565.30K$ 565.30K

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,709.258578
999,923,709.258578 999,923,709.258578

Pašreizējais ORYNTH tirgus maksimums ir $ 565.30K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ORY apjoms apgrozībā ir 999.92M ar kopējo apjomu 999923709.258578. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 565.30K.

ORYNTH (ORY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ORYNTH uz USD bija $ -0.000149860675566656.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ORYNTH uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ORYNTH uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ORYNTH uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000149860675566656-20.95%
30 dienas$ 0+20.78%
60 dienas$ 0-65.63%
90 dienas$ 0--

Kas ir ORYNTH (ORY)?

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ORYNTH (ORY) resurss

Oficiālā interneta vietne

ORYNTH cenas prognoze (USD)

Kāda būs ORYNTH (ORY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ORYNTH (ORY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ORYNTH prognozes.

Apskati ORYNTH cenas prognozi!

ORY uz vietējām valūtām

ORYNTH (ORY) tokenomika

ORYNTH (ORY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ORY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ORYNTH (ORY)

Kāda ir ORYNTH (ORY) vērtība šodien?
Reāllaika ORY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ORY uz USD cena?
Pašreizējā ORY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ORYNTH tirgus maksimums?
ORY tirgus maksimums ir $ 565.30K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ORY apjoms apgrozībā?
ORY apjoms apgrozībā ir 999.92M USD.
Kāda bija ORY vēsturiski augstākā cena?
ORY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00368344 USD apmērā.
Kāda bija ORY vēsturiski zemākā cena?
ORY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ORY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ORY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ORY šogad kāps augstāk?
ORY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ORY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

