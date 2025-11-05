BiržaDEX+
Reāllaika Orgo cena šodien ir 0.00437162 USD. Seko līdzi reāllaika ORGO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ORGO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ORGO

ORGO Cenas informācija

Kas ir ORGO

ORGO Oficiālā tīmekļa vietne

ORGO Tokenomika

ORGO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Orgo logotips

Orgo Cena (ORGO)

Nav sarakstā

1 ORGO uz USD reāllaika cena:

$0.00437162
$0.00437162
-24.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Orgo (ORGO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:17 (UTC+8)

Orgo (ORGO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00418011
$ 0.00418011
24h zemākā
$ 0.0058079
$ 0.0058079
24h augstākā

$ 0.00418011
$ 0.00418011

$ 0.0058079
$ 0.0058079

$ 0.01118743
$ 0.01118743

$ 0.00115957
$ 0.00115957

+4.58%

-24.58%

-35.94%

-35.94%

Orgo (ORGO) reāllaika cena ir $0.00437162. Pēdējo 24 stundu laikā ORGO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00418011 līdz augstākajai $ 0.0058079, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ORGO visu laiku augstākā cena ir $ 0.01118743, savukārt zemākā - $ 0.00115957.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ORGO ir mainījies par +4.58% pēdējā stundā, par -24.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Orgo (ORGO) tirgus informācija

$ 2.19M
$ 2.19M

--
--

$ 4.37M
$ 4.37M

499.99M
499.99M

999,991,878.8516874
999,991,878.8516874

Pašreizējais Orgo tirgus maksimums ir $ 2.19M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ORGO apjoms apgrozībā ir 499.99M ar kopējo apjomu 999991878.8516874. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.37M.

Orgo (ORGO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Orgo uz USD bija $ -0.001425302164003058.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Orgo uz USD bija $ -0.0009817504.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Orgo uz USD bija $ +0.0044792645.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Orgo uz USD bija $ +0.0016879329247129078.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001425302164003058-24.58%
30 dienas$ -0.0009817504-22.45%
60 dienas$ +0.0044792645+102.46%
90 dienas$ +0.0016879329247129078+62.90%

Kas ir Orgo (ORGO)?

Orgo provides fast desktop infrastructure for AI agents, enabling sub-second boot times and full computer environments. The platform streamlines computer-use agent development, deployment, and scaling with a developer-friendly SDK.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Orgo (ORGO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Orgo cenas prognoze (USD)

Kāda būs Orgo (ORGO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Orgo (ORGO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Orgo prognozes.

Apskati Orgo cenas prognozi!

ORGO uz vietējām valūtām

Orgo (ORGO) tokenomika

Orgo (ORGO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ORGO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Orgo (ORGO)

Kāda ir Orgo (ORGO) vērtība šodien?
Reāllaika ORGO cena USD ir 0.00437162 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ORGO uz USD cena?
Pašreizējā ORGO uz USD cena ir $ 0.00437162. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Orgo tirgus maksimums?
ORGO tirgus maksimums ir $ 2.19M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ORGO apjoms apgrozībā?
ORGO apjoms apgrozībā ir 499.99M USD.
Kāda bija ORGO vēsturiski augstākā cena?
ORGO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01118743 USD apmērā.
Kāda bija ORGO vēsturiski zemākā cena?
ORGO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00115957 USD.
Kāds ir ORGO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ORGO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ORGO šogad kāps augstāk?
ORGO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ORGO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:17 (UTC+8)

Orgo (ORGO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,316.49

$3,256.58

$154.79

$1.0000

$2.2182

$101,316.49

$3,256.58

$2.2182

$154.79

$0.16379

