ORE Network (ORE) tokenomika
ORE Network (ORE) informācija
The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain.
The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0.
ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting.
The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.
ORE Network (ORE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ORE Network (ORE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ORE Network (ORE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ORE Network (ORE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ORE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ORE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ORE tokenomiku, uzzini ORE tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.