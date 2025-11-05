BiržaDEX+
Reāllaika ORCIB cena šodien ir 0.01904623 USD. Seko līdzi reāllaika PALMO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PALMO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PALMO

PALMO Cenas informācija

Kas ir PALMO

PALMO Tehniskais dokuments

PALMO Oficiālā tīmekļa vietne

PALMO Tokenomika

PALMO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ORCIB logotips

ORCIB Cena (PALMO)

Nav sarakstā

1 PALMO uz USD reāllaika cena:

$0.01904623
-6.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ORCIB (PALMO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:10 (UTC+8)

ORCIB (PALMO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01865885
24h zemākā
$ 0.02084525
24h augstākā

$ 0.01865885
$ 0.02084525
$ 0.043821
$ 0.01865885
+2.05%

-6.64%

-19.75%

-19.75%

ORCIB (PALMO) reāllaika cena ir $0.01904623. Pēdējo 24 stundu laikā PALMO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01865885 līdz augstākajai $ 0.02084525, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PALMO visu laiku augstākā cena ir $ 0.043821, savukārt zemākā - $ 0.01865885.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PALMO ir mainījies par +2.05% pēdējā stundā, par -6.64% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ORCIB (PALMO) tirgus informācija

$ 48.21M
--
$ 59.52M
2.53B
3,124,999,957.442711
Pašreizējais ORCIB tirgus maksimums ir $ 48.21M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PALMO apjoms apgrozībā ir 2.53B ar kopējo apjomu 3124999957.442711. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 59.52M.

ORCIB (PALMO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ORCIB uz USD bija $ -0.00135602097958255.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ORCIB uz USD bija $ -0.0070031844.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ORCIB uz USD bija $ -0.0093098124.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ORCIB uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00135602097958255-6.64%
30 dienas$ -0.0070031844-36.76%
60 dienas$ -0.0093098124-48.88%
90 dienas$ 0--

Kas ir ORCIB (PALMO)?

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ORCIB cenas prognoze (USD)

Kāda būs ORCIB (PALMO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ORCIB (PALMO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ORCIB prognozes.

Apskati ORCIB cenas prognozi!

PALMO uz vietējām valūtām

ORCIB (PALMO) tokenomika

ORCIB (PALMO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PALMO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ORCIB (PALMO)

Kāda ir ORCIB (PALMO) vērtība šodien?
Reāllaika PALMO cena USD ir 0.01904623 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PALMO uz USD cena?
Pašreizējā PALMO uz USD cena ir $ 0.01904623. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ORCIB tirgus maksimums?
PALMO tirgus maksimums ir $ 48.21M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PALMO apjoms apgrozībā?
PALMO apjoms apgrozībā ir 2.53B USD.
Kāda bija PALMO vēsturiski augstākā cena?
PALMO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.043821 USD apmērā.
Kāda bija PALMO vēsturiski zemākā cena?
PALMO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01865885 USD.
Kāds ir PALMO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PALMO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PALMO šogad kāps augstāk?
PALMO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PALMO cenas prognozi dziļākai analīzei.
ORCIB (PALMO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,316.49
$3,256.58
$154.79
$1.0000
$2.2182
$101,316.49
$3,256.58
$2.2182
$154.79
$0.16379
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$3.9252
$0.18844
$0.0000000000000000000000000348
$0.05899
$0.000000000143
