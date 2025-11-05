BiržaDEX+
Reāllaika Orbitt Token cena šodien ir 0.079196 USD. Seko līdzi reāllaika ORBT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ORBT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ORBT

ORBT Cenas informācija

Kas ir ORBT

ORBT Tehniskais dokuments

ORBT Oficiālā tīmekļa vietne

ORBT Tokenomika

ORBT Cenas prognoze

Orbitt Token logotips

Orbitt Token Cena (ORBT)

Nav sarakstā

1 ORBT uz USD reāllaika cena:

$0.079196
-8.50%1D
-8.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Orbitt Token (ORBT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:02 (UTC+8)

Orbitt Token (ORBT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.077156
$ 0.077156$ 0.077156
24h zemākā
$ 0.088368
$ 0.088368$ 0.088368
24h augstākā

$ 0.077156
$ 0.077156$ 0.077156

$ 0.088368
$ 0.088368$ 0.088368

$ 0.694947
$ 0.694947$ 0.694947

$ 0.00138494
$ 0.00138494$ 0.00138494

+2.33%

-8.81%

-26.01%

-26.01%

Orbitt Token (ORBT) reāllaika cena ir $0.079196. Pēdējo 24 stundu laikā ORBT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.077156 līdz augstākajai $ 0.088368, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ORBT visu laiku augstākā cena ir $ 0.694947, savukārt zemākā - $ 0.00138494.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ORBT ir mainījies par +2.33% pēdējā stundā, par -8.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Orbitt Token (ORBT) tirgus informācija

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

14.94M
14.94M 14.94M

19,999,617.99577021
19,999,617.99577021 19,999,617.99577021

Pašreizējais Orbitt Token tirgus maksimums ir $ 1.18M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ORBT apjoms apgrozībā ir 14.94M ar kopējo apjomu 19999617.99577021. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.58M.

Orbitt Token (ORBT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Orbitt Token uz USD bija $ -0.00765270345295526.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Orbitt Token uz USD bija $ -0.0330403019.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Orbitt Token uz USD bija $ -0.0337197006.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Orbitt Token uz USD bija $ -0.11307134906130497.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00765270345295526-8.81%
30 dienas$ -0.0330403019-41.71%
60 dienas$ -0.0337197006-42.57%
90 dienas$ -0.11307134906130497-58.80%

Kas ir Orbitt Token (ORBT)?

The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Orbitt Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Orbitt Token (ORBT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Orbitt Token (ORBT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Orbitt Token prognozes.

Apskati Orbitt Token cenas prognozi!

ORBT uz vietējām valūtām

Orbitt Token (ORBT) tokenomika

Orbitt Token (ORBT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ORBT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Orbitt Token (ORBT)

Kāda ir Orbitt Token (ORBT) vērtība šodien?
Reāllaika ORBT cena USD ir 0.079196 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ORBT uz USD cena?
Pašreizējā ORBT uz USD cena ir $ 0.079196. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Orbitt Token tirgus maksimums?
ORBT tirgus maksimums ir $ 1.18M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ORBT apjoms apgrozībā?
ORBT apjoms apgrozībā ir 14.94M USD.
Kāda bija ORBT vēsturiski augstākā cena?
ORBT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.694947 USD apmērā.
Kāda bija ORBT vēsturiski zemākā cena?
ORBT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00138494 USD.
Kāds ir ORBT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ORBT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ORBT šogad kāps augstāk?
ORBT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ORBT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:47:02 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

