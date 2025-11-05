BiržaDEX+
Reāllaika Oracle xStock cena šodien ir 279.9 USD. Seko līdzi reāllaika ORCLX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ORCLX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ORCLX

ORCLX Cenas informācija

Kas ir ORCLX

ORCLX Tehniskais dokuments

ORCLX Oficiālā tīmekļa vietne

ORCLX Tokenomika

ORCLX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Oracle xStock logotips

Oracle xStock Cena (ORCLX)

Nav sarakstā

1 ORCLX uz USD reāllaika cena:

$279.9
$279.9$279.9
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Oracle xStock (ORCLX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:36:26 (UTC+8)

Oracle xStock (ORCLX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 279.87
$ 279.87$ 279.87
24h zemākā
$ 285.63
$ 285.63$ 285.63
24h augstākā

$ 279.87
$ 279.87$ 279.87

$ 285.63
$ 285.63$ 285.63

$ 341.33
$ 341.33$ 341.33

$ 267.23
$ 267.23$ 267.23

--

-0.01%

-6.44%

-6.44%

Oracle xStock (ORCLX) reāllaika cena ir $279.9. Pēdējo 24 stundu laikā ORCLX tika tirgots robežās no zemākās $ 279.87 līdz augstākajai $ 285.63, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ORCLX visu laiku augstākā cena ir $ 341.33, savukārt zemākā - $ 267.23.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ORCLX ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -0.01% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Oracle xStock (ORCLX) tirgus informācija

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

4.34K
4.34K 4.34K

29,239.58945347618
29,239.58945347618 29,239.58945347618

Pašreizējais Oracle xStock tirgus maksimums ir $ 1.21M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ORCLX apjoms apgrozībā ir 4.34K ar kopējo apjomu 29239.58945347618. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.18M.

Oracle xStock (ORCLX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Oracle xStock uz USD bija $ -0.0416943634766.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Oracle xStock uz USD bija $ -32.7777734700.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Oracle xStock uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Oracle xStock uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0416943634766-0.01%
30 dienas$ -32.7777734700-11.71%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Oracle xStock (ORCLX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Oracle xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Oracle xStock (ORCLX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Oracle xStock (ORCLX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Oracle xStock prognozes.

Apskati Oracle xStock cenas prognozi!

ORCLX uz vietējām valūtām

Oracle xStock (ORCLX) tokenomika

Oracle xStock (ORCLX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ORCLX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Oracle xStock (ORCLX)

Kāda ir Oracle xStock (ORCLX) vērtība šodien?
Reāllaika ORCLX cena USD ir 279.9 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ORCLX uz USD cena?
Pašreizējā ORCLX uz USD cena ir $ 279.9. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Oracle xStock tirgus maksimums?
ORCLX tirgus maksimums ir $ 1.21M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ORCLX apjoms apgrozībā?
ORCLX apjoms apgrozībā ir 4.34K USD.
Kāda bija ORCLX vēsturiski augstākā cena?
ORCLX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 341.33 USD apmērā.
Kāda bija ORCLX vēsturiski zemākā cena?
ORCLX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 267.23 USD.
Kāds ir ORCLX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ORCLX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ORCLX šogad kāps augstāk?
ORCLX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ORCLX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:36:26 (UTC+8)

Oracle xStock (ORCLX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

