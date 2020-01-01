ORA Coin (ORA) tokenomika

ORA Coin (ORA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ORA Coin (ORA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ORA Coin (ORA) informācija

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence.

With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models.

ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ora.io

ORA Coin (ORA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ORA Coin (ORA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M
Kopējais apjoms:
$ 333.33M
$ 333.33M$ 333.33M
Apjoms apgrozībā:
$ 56.32M
$ 56.32M$ 56.32M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.96M
$ 8.96M$ 8.96M
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.37
$ 5.37$ 5.37
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003742
$ 0.003742$ 0.003742
Pašreizējā cena:
$ 0.02689131
$ 0.02689131$ 0.02689131

ORA Coin (ORA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ORA Coin (ORA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ORA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ORA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ORA tokenomiku, uzzini ORA tokena reāllaika cenu!

ORA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ORA? Mūsu ORA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

