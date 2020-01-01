Opus (OPUS) tokenomika

Opus (OPUS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Opus (OPUS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Opus (OPUS) informācija

Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://opusgenesis.ai

Opus (OPUS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Opus (OPUS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.66M
$ 8.66M$ 8.66M
Kopējais apjoms:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.66M
$ 8.66M$ 8.66M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.084014
$ 0.084014$ 0.084014
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00199473
$ 0.00199473$ 0.00199473
Pašreizējā cena:
$ 0.00864404
$ 0.00864404$ 0.00864404

Opus (OPUS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Opus (OPUS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OPUS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OPUS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OPUS tokenomiku, uzzini OPUS tokena reāllaika cenu!

OPUS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OPUS? Mūsu OPUS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.