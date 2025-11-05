BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Optopia AI cena šodien ir 0.00000212 USD. Seko līdzi reāllaika OPAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OPAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Optopia AI cena šodien ir 0.00000212 USD. Seko līdzi reāllaika OPAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OPAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OPAI

OPAI Cenas informācija

Kas ir OPAI

OPAI Tehniskais dokuments

OPAI Oficiālā tīmekļa vietne

OPAI Tokenomika

OPAI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Optopia AI logotips

Optopia AI Cena (OPAI)

Nav sarakstā

1 OPAI uz USD reāllaika cena:

--
----
+6.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Optopia AI (OPAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:36:18 (UTC+8)

Optopia AI (OPAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016
24h zemākā
$ 0.00000263
$ 0.00000263$ 0.00000263
24h augstākā

$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016

$ 0.00000263
$ 0.00000263$ 0.00000263

$ 0.00315088
$ 0.00315088$ 0.00315088

$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016

+11.73%

+6.14%

-43.08%

-43.08%

Optopia AI (OPAI) reāllaika cena ir $0.00000212. Pēdējo 24 stundu laikā OPAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000016 līdz augstākajai $ 0.00000263, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OPAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00315088, savukārt zemākā - $ 0.0000016.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OPAI ir mainījies par +11.73% pēdējā stundā, par +6.14% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Optopia AI (OPAI) tirgus informācija

$ 13.88K
$ 13.88K$ 13.88K

--
----

$ 21.22K
$ 21.22K$ 21.22K

6.54B
6.54B 6.54B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais Optopia AI tirgus maksimums ir $ 13.88K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OPAI apjoms apgrozībā ir 6.54B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 21.22K.

Optopia AI (OPAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Optopia AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Optopia AI uz USD bija $ -0.0000019492.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Optopia AI uz USD bija $ -0.0000018498.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Optopia AI uz USD bija $ -0.000015961738472386955.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+6.14%
30 dienas$ -0.0000019492-91.94%
60 dienas$ -0.0000018498-87.25%
90 dienas$ -0.000015961738472386955-88.27%

Kas ir Optopia AI (OPAI)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Optopia AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Optopia AI (OPAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Optopia AI (OPAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Optopia AI prognozes.

Apskati Optopia AI cenas prognozi!

OPAI uz vietējām valūtām

Optopia AI (OPAI) tokenomika

Optopia AI (OPAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OPAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Optopia AI (OPAI)

Kāda ir Optopia AI (OPAI) vērtība šodien?
Reāllaika OPAI cena USD ir 0.00000212 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OPAI uz USD cena?
Pašreizējā OPAI uz USD cena ir $ 0.00000212. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Optopia AI tirgus maksimums?
OPAI tirgus maksimums ir $ 13.88K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OPAI apjoms apgrozībā?
OPAI apjoms apgrozībā ir 6.54B USD.
Kāda bija OPAI vēsturiski augstākā cena?
OPAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00315088 USD apmērā.
Kāda bija OPAI vēsturiski zemākā cena?
OPAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000016 USD.
Kāds ir OPAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OPAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OPAI šogad kāps augstāk?
OPAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OPAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:36:18 (UTC+8)

Optopia AI (OPAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,719.65
$100,719.65$100,719.65

-2.38%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,247.85
$3,247.85$3,247.85

-7.39%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.58
$153.58$153.58

-4.89%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1727
$2.1727$2.1727

-4.79%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,719.65
$100,719.65$100,719.65

-2.38%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,247.85
$3,247.85$3,247.85

-7.39%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1727
$2.1727$2.1727

-4.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.58
$153.58$153.58

-4.89%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16093
$0.16093$0.16093

-1.83%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23655
$0.23655$0.23655

+1,442.04%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0028
$2.0028$2.0028

+1,235.20%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000169
$0.000000000169$0.000000000169

+96.51%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%