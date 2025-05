Kas ir OpSec (OPSEC)?

OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.

