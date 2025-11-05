BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika OpenDelta GMCI30 cena šodien ir 0.175113 USD. Seko līdzi reāllaika OG30 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OG30 cenas tendenci MEXC.Reāllaika OpenDelta GMCI30 cena šodien ir 0.175113 USD. Seko līdzi reāllaika OG30 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OG30 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OG30

OG30 Cenas informācija

Kas ir OG30

OG30 Oficiālā tīmekļa vietne

OG30 Tokenomika

OG30 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

OpenDelta GMCI30 logotips

OpenDelta GMCI30 Cena (OG30)

Nav sarakstā

1 OG30 uz USD reāllaika cena:

$0.17513
$0.17513$0.17513
-6.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:36:11 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.133385
$ 0.133385$ 0.133385
24h zemākā
$ 0.189368
$ 0.189368$ 0.189368
24h augstākā

$ 0.133385
$ 0.133385$ 0.133385

$ 0.189368
$ 0.189368$ 0.189368

$ 0.258621
$ 0.258621$ 0.258621

$ 0.133385
$ 0.133385$ 0.133385

-0.00%

-6.72%

-15.64%

-15.64%

OpenDelta GMCI30 (OG30) reāllaika cena ir $0.175113. Pēdējo 24 stundu laikā OG30 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.133385 līdz augstākajai $ 0.189368, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OG30 visu laiku augstākā cena ir $ 0.258621, savukārt zemākā - $ 0.133385.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OG30 ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par -6.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OpenDelta GMCI30 (OG30) tirgus informācija

$ 164.62K
$ 164.62K$ 164.62K

--
----

$ 164.62K
$ 164.62K$ 164.62K

940.00K
940.00K 940.00K

939,999.997995218
939,999.997995218 939,999.997995218

Pašreizējais OpenDelta GMCI30 tirgus maksimums ir $ 164.62K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. OG30 apjoms apgrozībā ir 940.00K ar kopējo apjomu 939999.997995218. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 164.62K.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas OpenDelta GMCI30 uz USD bija $ -0.0126294865161399.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas OpenDelta GMCI30 uz USD bija $ -0.0419236282.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas OpenDelta GMCI30 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas OpenDelta GMCI30 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0126294865161399-6.72%
30 dienas$ -0.0419236282-23.94%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir OpenDelta GMCI30 (OG30)?

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

OpenDelta GMCI30 (OG30) resurss

Oficiālā interneta vietne

OpenDelta GMCI30 cenas prognoze (USD)

Kāda būs OpenDelta GMCI30 (OG30) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OpenDelta GMCI30 (OG30) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OpenDelta GMCI30 prognozes.

Apskati OpenDelta GMCI30 cenas prognozi!

OG30 uz vietējām valūtām

OpenDelta GMCI30 (OG30) tokenomika

OpenDelta GMCI30 (OG30) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OG30 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par OpenDelta GMCI30 (OG30)

Kāda ir OpenDelta GMCI30 (OG30) vērtība šodien?
Reāllaika OG30 cena USD ir 0.175113 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OG30 uz USD cena?
Pašreizējā OG30 uz USD cena ir $ 0.175113. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OpenDelta GMCI30 tirgus maksimums?
OG30 tirgus maksimums ir $ 164.62K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OG30 apjoms apgrozībā?
OG30 apjoms apgrozībā ir 940.00K USD.
Kāda bija OG30 vēsturiski augstākā cena?
OG30 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.258621 USD apmērā.
Kāda bija OG30 vēsturiski zemākā cena?
OG30 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.133385 USD.
Kāds ir OG30 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OG30 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai OG30 šogad kāps augstāk?
OG30 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OG30 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:36:11 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,719.65
$100,719.65$100,719.65

-2.38%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,247.85
$3,247.85$3,247.85

-7.39%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.58
$153.58$153.58

-4.89%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1727
$2.1727$2.1727

-4.79%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,719.65
$100,719.65$100,719.65

-2.38%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,247.85
$3,247.85$3,247.85

-7.39%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1727
$2.1727$2.1727

-4.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.58
$153.58$153.58

-4.89%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16093
$0.16093$0.16093

-1.83%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23655
$0.23655$0.23655

+1,442.04%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0028
$2.0028$2.0028

+1,235.20%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000169
$0.000000000169$0.000000000169

+96.51%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%