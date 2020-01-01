OPCAT (OPCAT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par OPCAT (OPCAT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
OPCAT (OPCAT) informācija

We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://catprotocol.org/

OPCAT (OPCAT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos OPCAT (OPCAT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.06M
$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.06M
$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.5
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.052453
$ 0.052453
$ 0.052453$ 0.052453
Pašreizējā cena:
$ 0.098263
$ 0.098263$ 0.098263

OPCAT (OPCAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

OPCAT (OPCAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OPCAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OPCAT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OPCAT tokenomiku, uzzini OPCAT tokena reāllaika cenu!

OPCAT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OPCAT? Mūsu OPCAT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.